Два ключевых изменения в земельном законодательстве в мае 2023 года — Finance.ua

Два ключевых изменения в земельном законодательстве в мае 2023 года Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Два ключевых изменения в земельном законодательстве в мае 2023 года

Аналитики USAID и Киевской школы экономики назвали основные изменения земельного законодательства, которые начали действовать в мае 2023 года.

Об этом говорится в аналитическом обзоре состояния земельного рынка в Украине.

1. В Р Украины усовершенствовала механизм покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Уточнено, что каждый из супругов может приобретать в собственность по 100 га в одни руки, а не 100 га на двоих. Покупать земельные участки для садоводства и личного крестьянского хозяйства в пределах населенного пункта станет легче и быстрее, поскольку нотариусы освобождены от многочисленных проверок и уведомлений сторон. Усовершенствован механизм реализации преимущественного права на покупку земельного участка и заключение сделки купли-продажи.

2. Ужесточен запрет на приобретение земель подсанкционными лицами.

Вводится публичный мониторинг земельных отношений.

Поскольку отсутствует единая открытая база данных о состоянии развития земельных отношений в стране, создание комплексной системы публичного земельного мониторинга обеспечит прозрачность и доступность информации о рынке земли и другие важные аспекты управления земельными ресурсами в Украине.

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Мониторинговая система предоставит всем заинтересованным сторонам доступ к ключевым показателям рынка земель и состоянию земельных отношений — вплоть до уровня громад, что будет способствовать улучшению качества данных в официальных реестрах, расширит возможности громад по управлению своим земельным банком, обеспечит базу для более глубокого статистического и экономического анализа, будет помогать своевременно выявлять узкие места и несовершенства во внедрении земельного законодательства, и в целом будет положительно влиять на развитие рынка земель.

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