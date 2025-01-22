Два банка Казахстана прекратили выдавать карты россиянам — Finance.ua

Два банка Казахстана прекратили выдавать карты россиянам Сегодня 15:32 — Фондовый рынок

Два банка Казахстана прекратили выдавать карты россиянам

Казахстанские банки Home Credit Bank и Kaspi Bank приостановили выпуск дебетовых карт для нерезидентов, к которым относятся иностранцы без вида на жительство. В первом банке сообщили, что оформление прекращено на неопределенный срок, в то время как в другом пообещали возобновить выдачу 3 февраля.

При этом новые карты будут действовать только год в отличие от выпущенных до 19 января. Владельцы последних смогут использовать их до истечения срока, изначально указанного банком.

Нововведения связаны с решением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана. 14 января оно ограничило срок действия платежных карт для нерезидентов 12 месяцами.

Исключение было сделано только для бизнесменов, инвесторов и дипломатов. Таким образом, Агентство собирается «минимизировать риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов».

Кроме того, казахстанский регулятор сократил количество карт, которые может оформить один нерезидент. Ранее лимит составлял 10 штук.

После начала развязанной россией полномасштабной войны против Украины Казахстан стал одним из главных направлений для релокации россиян и так называемого карточного туризма, вызванного выходом из рф Visa и Mastercard.

Тогда банки Казахстана фиксировали ажиотажный спрос, и только за июнь-июль 2022 года выпустили 50,7% карт от общего годового объема эмиссии пластика. С их помощью россияне могли свободно расплачиваться за границей, например, в Европейском Союзе, где российские карты перестали работать.

Интерес россиян к «карточному туризму» усилился на фоне проблем с использованием карт UnionPay из-за санкций против «Газпромбанка» и трудностей с обменом старых долларов за рубежом.

При этом с начала 2025 года Казахстан прекратил оформление индивидуального идентификационного номера для иностранных граждан через свои дипломатические представительства. ИИН необходим для открытия счетов и выпуска карт в местных банках. Теперь получить этот номер можно только при личном обращении в Центры обслуживания населения на территории Казахстана. С 2022 по 2024 год ИИН Казахстана оформили почти 695 тыс. россиян.

Напомним, 23 февраля 2024 года США ввели санкции против российской госструктуры «Национальная система платежных карт» (НСПК) — оператора платежной системы «Мир».

Фінансовий клуб По материалам:

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