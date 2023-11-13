Дубинскому сообщили о подозрении: сеть финансировали на более чем $10 млн — Finance.ua

Дубинскому сообщили о подозрении: сеть финансировали на более чем $10 млн Сегодня 16:35 — Криминал

Дубинскому сообщили о подозрении: сеть финансировали на более чем $10 млн, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины, который вел информационно-подрывную деятельность в пользу рф.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

СБУ не называет имени нардепа, но из материалов дела понятно, что речь идет об Александре Дубинском. По материалам следствия, у него был позывной «Буратино» и он входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил россии (известное как гру).

Основная задача этой организации — расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки рф.

По имеющимся данным, финансирование сети достигало более $10 млн.

В рамках досудебного расследования было задокументировано, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства. Один из примеров дезинформационной работы — распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году.

Для «разгона» пророссийских нарративов он участвовал в соответствующих пресс-конференциях.

Установлено, что преступная организация была создана заместителем начальника российского гру Владимиром Алексеевым как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины. Операционным руководством вражеской группы с территории рф занимался его заместитель — Алексей Савин. По данным следствия, кроме народного депутата в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, который накануне полномасштабного вторжения рф сбежал за границу.

Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной «Птичка» и сейчас он скрывается от правосудия за границей. Во время проведения информационных диверсий против нашего государства Кулик публично занимался псевдоправовым обоснованием фейков в пользу кремля.

Подрывную деятельность преступной организации в Киеве координировал экс-помощник Деркача, бывший сотрудник гру времен СССР Игорь Колесников, который по материалам СБУ уже осужден и отбывает наказание за государственную измену.

На основании собранных доказательств Генеральный прокурор Украины сообщил участнику преступной организации — народному депутату — о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Подозрение по этим же статьям сообщено сотрудникам российского гру Алексееву и Савину, которые создали преступную организацию и занимались подстрекательством к государственной измене, а также агентам рф: экс-нардепу Деркачу и экс-прокурору Кулику.

Решается вопрос об избрании действующему народному депутату меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

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