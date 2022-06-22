Дубай может стать «новой Швейцарией» для российских сырьевых компаний — Finance.ua

Дубай может стать «новой Швейцарией» для российских сырьевых компаний

Сегодня 16:36

Российские трейдеры переносят свой бизнес из Швейцарии в Объединенные Арабские Эмираты из-за европейских санкций — «переездом» уже заинтересовалась Роснефть, Газпром, Лукойл и другие крупнейшие компании рф.

Об этом пишет Bloomberg

Швейцария в течение десятилетий являлась центром для компаний-посредников, помогавших налаживать связи между российскими производителями и покупателями со всего мира. Сейчас же, хотя Швейцария и заявляет о нейтралитете и не позволяет вывезти свое оружие в Украину, она принимает все более строгие санкции к рф вместе с Евросоюзом.

Три крупнейших производителя нефти в россии рассматривают Дубай на предмет торговых операций, а несколько других компаний уже переехали туда. Так, руководители российской государственной «Роснефти» в прошлом месяце прибыли в Дубай, чтобы изучить идею торгового предприятия. Между тем, как стало известно Bloomberg, «Газпром нефть» тоже хочет расширить свое присутствие в городе.

Litasco SA, отдел продаж российского энергетического гиганта «ЛУКойл», планирует перевести часть российского торгового и операционного персонала в Дубай из Женевы в ожидании того, что он станет новым головным офисом компании.

Другой компанией, меняющей локацию из Женевы на Дубай, является российский зернотрейдер Solaris Commodities, открывший офис в Дубае на прошлой неделе. Хотя санкции против рф не охватывают агропродукцию, трейдеру стало труднее получить доступ к финансированию, поскольку швейцарские банки избегают российских товаров независимо от того, будет ли это иметь последствия.

Также наблюдается волна переездов из города Цуг — давнего центра торговли сырьевыми товарами из-за своих сверхнизких налогов. К примеру, Suek AG, эксклюзивный трейдер угля от крупнейшего производителя россии, планирует создать торговый бизнес в Дубае.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.