ДТЭК за 1,3 миллиарда купил два месторождения газа в Полтавской области — Finance.ua
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ДТЭК за 1,3 миллиарда купил два месторождения газа в Полтавской области

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Компании, входящие в портфель «ДТЭК Нафтогаз», на открытом аукционе приобрели право разработки двух газовых площадей в Полтавской области за 1,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Так, энергохолдинг заплатит в госбюджет 1,102 млрд грн за разработку Майоровской площади и 211 млн грн за разработку Бирковско-Зиньковской площади.
"Оба участка должны войти в общую модель разработки компанией газовых месторождений Полтавского региона.
ДТЭК давно изучала возможность инвестиций в эти участки. В общей сложности они ожидаются на уровне нескольких миллиардов гривен. Успешное развитие месторождений на этих участках значительно укрепит энергетическую независимость Украины", — говорится в сообщении компании.
"Мы верим в победу нашего государства и продолжаем инвестировать в Украину, вопреки войне, несмотря на колоссальные разрушения инфраструктуры.
Наша задача — обеспечить Украину собственным газом и стать экспортером газа в Европу. Станьте гарантом энергетической безопасности ЕС", — заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Участки требуют детального геологического изучения для подтверждения их перспективности и дальнейшего выхода на промышленную разработку.
По материалам:
Економічна Правда
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