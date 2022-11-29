ДТЭК за 1,3 миллиарда купил два месторождения газа в Полтавской области — Finance.ua

ДТЭК за 1,3 миллиарда купил два месторождения газа в Полтавской области Вчера 18:00

Компании, входящие в портфель «ДТЭК Нафтогаз», на открытом аукционе приобрели право разработки двух газовых площадей в Полтавской области за 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Так, энергохолдинг заплатит в госбюджет 1,102 млрд грн за разработку Майоровской площади и 211 млн грн за разработку Бирковско-Зиньковской площади.

"Оба участка должны войти в общую модель разработки компанией газовых месторождений Полтавского региона.

ДТЭК давно изучала возможность инвестиций в эти участки. В общей сложности они ожидаются на уровне нескольких миллиардов гривен. Успешное развитие месторождений на этих участках значительно укрепит энергетическую независимость Украины", — говорится в сообщении компании.

"Мы верим в победу нашего государства и продолжаем инвестировать в Украину, вопреки войне, несмотря на колоссальные разрушения инфраструктуры.

Наша задача — обеспечить Украину собственным газом и стать экспортером газа в Европу. Станьте гарантом энергетической безопасности ЕС", — заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Участки требуют детального геологического изучения для подтверждения их перспективности и дальнейшего выхода на промышленную разработку.

Економічна Правда По материалам:

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