ДТЭК в январе-ноябре ввел в работу 25 новых рядов — Finance.ua

ДТЭК в январе-ноябре ввел в работу 25 новых рядов Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Угледобывающие предприятия ДТЭК за январь-ноябрь этого года ввели в работу 25 новых рядов, сообщила компания на сайте в понедельник.

«За 10 месяцев года было введено в работу 23 новых ряда. Еще два ряда введены в ноябре. Несмотря на войну, шахтерам компании удалось сохранить добычу угля на прошлогоднем уровне», — говорится в сообщении.

«На энергетическом фронте труд каждого шахтера так же важен, как и каждого энергетика. Чтобы, несмотря ни на что, в домах украинцев были и свет, и тепло, его нужно не только произвести и доставить, но и иметь для этого достаточно топлива. Об этом украинские шахтеры заботятся днем и ночью», — прокомментировал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

В сообщении также отмечается, что к ранее отгруженные для государственных ТЭС 100 тыс. тонн угля в ближайшее время ДТЭК планирует отгрузить еще 10 тыс. тонн.

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