«ДТЭК» представил проект модернизации электросетей для развития технологий SmartGrid — Finance.ua

«ДТЭК» представил проект модернизации электросетей для развития технологий SmartGrid Сегодня 13:13 — Фондовый рынок

«ДТЭК» представил проект модернизации электросетей для развития технологий SmartGrid

«ДТЭК Сети» представил стратегический план модернизации электросетей на конференции Rebuild Ukraine Construction & Energy, которая прошла на прошлой неделе в Варшаве.

«Проект „Сеть будущего“ направлен на долгосрочное развитие и интеграцию технологий SmartGrid, которые повысят надежность, гибкость и эффективность энергосистемы. Именно благодаря новейшей сети возможно развитие экономики и энергетики страны», — сообщается в пресс-релизе энергохолдинга во вторник.

Современные электросети станут ключевым фактором в послевоенном восстановлении Украины и обеспечении энергетической безопасности всей Европы. В рамках проекта технологическую энергоинфраструктуру получат Киев, Киевская, Одесская и Днепропетровская области. Это позволит повысить надежность энергоснабжения, снизить потери электроэнергии, увеличить мощности сетей и присоединять к ним новые объекты ВИЭ.

«Уязвимость централизованной энергетической инфраструктуры отметила необходимость трансформации в более децентрализованную уже сейчас. Проект „Сети будущего“ — это наш ответ на военные вызовы, направленный на построение новой, устойчивой и интегрированной в Европу энергетической системы. И первые шаги нашего 10-летнего плана развития уже реализованы», — отметил процитированный в пресс-релизе финансовый директор «ДТЭК Сети» Сергей Зуев.

В частности, на выставочном стенде компании участники конференции в Варшаве могли ознакомиться с результатами проекта «цифрового двойника» сети напряжением 110−35 кВ в Киевской области.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.