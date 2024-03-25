ДТЭК потерял 50% генерирующих мощностей, восстановление займет месяцы — Finance.ua

ДТЭК потерял 50% генерирующих мощностей, восстановление займет месяцы Сегодня 10:46 — Фондовый рынок

ДТЭК потерял 50% генерирующих мощностей, восстановление займет месяцы

В результате массированной атаки россиян на украинскую энергосистему 22 марта группа ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

Об этом сказал гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

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«Группа ДТЭК потеряла 50% своих генерирующих мощностей. Можно сказать уже официально эту информацию», — Коваленко объяснил, что эта атака была опасной, поскольку россияне били по двум частям украинской энергосистемы — генерирующей и распределительной.

«Поразили несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ было поражено, и был поражен гидрогенерирующий объект. Вторая часть — враг очень много попал в сетевые узлы „Укрэнерго“, трансформаторы и т. д… Эта атака одновременно разрушает возможность системы передавать электроэнергию и занижает наши возможности генерации», — пояснил он.

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По словам Коваленко, еще несколько дней понадобится для оценки сроков восстановления и необходимых на это средств.

«Восстановление займет не день, не неделю и даже не месяц, это займет месяцы», — сказал он.

Коваленко также допускает, что летом может возникнуть дефицит электроэнергии, поскольку Украина не сможет производить ее в достаточном объеме.

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