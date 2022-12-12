ДТЭК ищет оборудование в ЕС для восстановления энергосистемы — Finance.ua
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ДТЭК ищет оборудование в ЕС для восстановления энергосистемы

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Компания ДТЭК ищет необходимое оборудование в странах ЕС для скорейшего восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев в интервью Forbes.
«У нас преимущественно контракты с европейскими компаниями. Это, например, ABB, Siemens. Приоритет — оборудование, которое может быть быстро доставлено», — сообщил он.
По его словам, некоторое оборудование ДТЭК уже поставило в Украину. Также компания активно закупает оборудование у внутренних производителей.
«Мы в диалоге с Европейским сообществом, другими партнерами и европейскими энергокомпаниями. У нас есть перечень оборудования, которое нам могут предоставить. Думаю, что в ближайшие недели это оборудование должно быть доставлено в Украину. Это резервное оборудование или подержанное. Оно закроет наши потребности на 10−15%», — добавил Салеев.
Однако крупных автотрансформаторов, к сожалению, в этом списке нет. Это оборудование нужно покупать и производить.
Напомним, ранее в компании заявляли, что за последние более двух месяцев предприятия «ДТЭК Энерго» были атакованы 18 раз. В результате 24 работника ранены, 3 погибли. Ущерб от массированных террористических ударов достигает миллиардов гривен.
По материалам:
РБК-Україна
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