ДТЭК ищет оборудование в ЕС для восстановления энергосистемы — Finance.ua

ДТЭК ищет оборудование в ЕС для восстановления энергосистемы Сегодня 19:34

Компания ДТЭК ищет необходимое оборудование в странах ЕС для скорейшего восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев в интервью Forbes

«У нас преимущественно контракты с европейскими компаниями. Это, например, ABB, Siemens. Приоритет — оборудование, которое может быть быстро доставлено», — сообщил он.

По его словам, некоторое оборудование ДТЭК уже поставило в Украину. Также компания активно закупает оборудование у внутренних производителей.

«Мы в диалоге с Европейским сообществом, другими партнерами и европейскими энергокомпаниями. У нас есть перечень оборудования, которое нам могут предоставить. Думаю, что в ближайшие недели это оборудование должно быть доставлено в Украину. Это резервное оборудование или подержанное. Оно закроет наши потребности на 10−15%», — добавил Салеев.

Однако крупных автотрансформаторов, к сожалению, в этом списке нет. Это оборудование нужно покупать и производить.

Напомним, ранее в компании заявляли, что за последние более двух месяцев предприятия «ДТЭК Энерго» были атакованы 18 раз. В результате 24 работника ранены, 3 погибли. Ущерб от массированных террористических ударов достигает миллиардов гривен.

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