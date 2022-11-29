«ДТЭК Энерго» выкупит евробонды на $50 миллионов по цене 27% от номинала — Finance.ua
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«ДТЭК Энерго» выкупит евробонды на $50 миллионов по цене 27% от номинала

Фондовый рынок
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«ДТЭК Энерго» выкупит евробонды на $50 миллионов по цене 27% от номинала
«ДТЭК Энерго» выкупит евробонды на $50 миллионов по цене 27% от номинала
Компания «ДТЭК Энерго» выкупит евробонды с погашением в 2027 году и купонной ставкой 7-7,5% на общую сумму 50 млн долларов по цене до 27% от номинала.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на биржевое сообщение компании.
В сообщении говорится, что выкуп евробондов по такому дисконту позволит снизить долговую нагрузку и направить больше средств, сэкономленных от обслуживания международного долга, на текущую деятельность.
Так, речь идет о восстановлении поврежденного от обстрелов оборудования, ремонте энергоблоков ТЭС, более надежном прохождении осенне-зимнего периода, инвестициях в отечественную угледобычу.
В «ДТЭК Энерго» заявили, что делают все возможное, чтобы предоставлять услуги по обеспечению электроэнергии и тепла в стране, а также сохранять предприятия и выплачивать зарплату работникам вовремя.
«Однако, отметила компания, важно также выполнять обязательства перед инвесторами: согласно условиям долговой документации, необходимо ежегодно направлять более $100 млн на обслуживание евробондов», — цитирует сообщение компании «Интерфакс-Украина».
«Аккумулировать соответствующие средства удалось до войны, они носят ограниченный характер для обслуживания международных обязательств», — уточнили в компании агентству.
При этом максимальная цена выкупа — 27% от номинала, заявки принимают до вечера 8 декабря, оглашение результатов планируется 9 декабря, а расчеты — 15 декабря. Непосредственным покупателем является DTEK Holdings Limited.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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