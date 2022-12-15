«ДТЭК Энерго» направит сэкономленные от выкупа евробондов средства на восстановление ТЭС — Finance.ua

«ДТЭК Энерго» направит сэкономленные от выкупа евробондов средства на восстановление ТЭС
Компания «ДТЭК Энерго» оплатит $20 млн за выкуп евробондов в рамках выполнения международных обязательств перед инвесторами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на биржевое сообщение компании.
О намерениях выкупить евробонды у «ДТЭК Энерго» объявили в конце ноября.
Выкуп позволит снизить долговую нагрузку на компанию и направить больше средств, сэкономленных от обслуживания международного долга, на восстановление ТЭС после российских ракетных ударов.
В компании отмечали, что, несмотря на войну, с начала года инвестиции в угольные и энергетические предприятия составили более 3 млрд грн.
За девять месяцев 2022 года «ДТЭК Энерго» также уплатила 9,5 млрд грн налогов — на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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