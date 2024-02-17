DS 9: полностью электрический автомобиль с запасом хода до 700 км (фото) — Finance.ua

DS 9: полностью электрический автомобиль с запасом хода до 700 км (фото)
В Швеции в ходе тестирования был замечен новый DS 9. Электрический купе-кроссовер планируют выпустить в начале 2025 года. Он будет позиционироваться как флагман в линейке французского премиального бренда. Электромобиль будет предложен в версиях мощностью до 320 сил.
Об этом сообщает издание Auto Express.
Кроссовер DS 9 покрыт камуфляжной пленкой. Наблюдается также обтекаемый силуэт авто с аркообразной крышей и высокой оконной линией. Также видны тонкие диодные фары и фонари.
Салон DS 9 2025 года еще не был показан на фото, но стало известно, что он будет выполнен в стилистике концепта MI 21. Это означает, что вся передняя панель станет одним большим экраном, на котором будут отображаться изображения.
Если рассматривать новый DS 9 с технической стороны, то он похож на Peugeot 3008 третьего поколения, поскольку получит его платформу и силовые агрегаты. Однако, в отличие от собрата, он будет доступен исключительно в электрическом исполнении. Запас хода электрокара составит 700 км.
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