DP World займется транспортировкой украинского зерна — Finance.ua

DP World займется транспортировкой украинского зерна
Глобальная логистическая компания DP World задействует для перевалки украинского зерна в порт Констанцы новый терминал в Румынии недалеко от границы с Украиной.
Об этом пишет профильное издание RailFreight.
Компания DP World рассчитывает принимать склады с зерном по новой железной дороге от узла Вадул-Сирет на украинско-румынской границе на свой терминал в Дорнеште.
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После этого зерно будет транспортироваться на терминал компании в порту Констанца.
Как поясняет издание, перевалка зерна в Дорнешту позволит уменьшить очереди вагонов в Констанце.
В DP World прогнозируют, что новое железнодорожное сообщение может обеспечить до пяти рейсов туда и обратно в неделю. Поезда могут перевозить до 50 контейнеров с зерном за один раз.
Отмечается, что помощь DP World в транспортировке украинского зерна позволит укрепить позиции компании на румынском рынке.
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