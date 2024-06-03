«Доступные кредиты» для бизнеса: куда чаще всего тратят ссуды — Finance.ua

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«Доступные кредиты» для бизнеса: куда чаще всего тратят ссуды

Кредит&Депозит
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«Доступные кредиты» для бизнеса: куда чаще всего тратят ссуды
«Доступные кредиты» для бизнеса: куда чаще всего тратят ссуды
За прошедшую неделю в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили 518 льготных кредитов на общую сумму 2,1 млрд грн, из которых 406 кредитов — от банков государственного сектора экономики.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
С начала 2024 года по программе предприниматели получили 10 534 кредита на 41,3 млрд грн.

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За время действия военного положения в Украине выдано 54 676 кредитов на 218,6 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 40 858 кредитов на 111 млрд грн).

Куда тратят кредитные средства?

  • 19,04 млрд грн — на инвестиционные цели;
  • 61,34 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;
  • 38,46 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 15,81 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 57,36 млрд грн — на антивоенные цели;
  • 13,3 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.
«Доступные кредиты» для бизнеса: куда чаще всего тратят ссуды
Всего с момента старта программы подписаны кредитные договоры на 308,2 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • с начала 2024 года 10 тысяч предпринимателей получили кредиты по программе «Доступные кредиты» на общую сумму 39,2 млрд гривен;
  • по данным Минэкономики, чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах: сельского хозяйства (47%); оптовой и розничной торговли (25%); перерабатывающей промышленности (18%);
  • 27 декабря прошлого года с целью расширения возможности предпринимателей получения господдержки по инициативе Минфина Правительство внесло изменения в Порядки, регулирующие предоставление финансовой государственной поддержки в рамках Программы 5−7-9%. Прежде всего сняты ограничения в получении государственной поддержки в отношении некоторых категорий предприятий, пострадавших от боевых действий.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый вам кредитный продукт.
Кредитный помощник 💸
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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