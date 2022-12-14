Доступные кредиты: бизнес привлек еще около 900 миллионов финансирования — Finance.ua

Доступные кредиты: бизнес привлек еще около 900 миллионов финансирования Сегодня 09:46 — Кредит&Депозит

За прошлую неделю более 250 предпринимателей получили кредиты по правительственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» на общую сумму 889 млн грн. С начала действия программы (февраль 2020 года) банки выдали бизнесу 51,4 тысяч кредитов на 159 млрд грн.

Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 61 млрд грн и на рефинансирование ранее полученных кредитов — 28,6 млрд грн. Кроме того, на антивоенные цели было выдано 31,3 млрд грн, на инвестиционные цели — 10,8 млрд грн. Аграрии получили 25,7 млрд грн кредитных средств для поддержки своей деятельности, торговые компании взяли 1,2 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (53%);

торговли и производства (24%);

промышленной переработки (14 %).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 44 банка, наибольшее количество кредитов выдали Приватбанк (21,4 тыс), Ощадбанк (7,6 тыс) и Райффайзен Банк Аваль (4,9 тыс).

Напомним, что правительственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» позволяет привлечь до 60 млн грн под 0% на период действия военного времени +1 месяц. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых, что позволяет своевременно рассчитаться с поставщиками и пополнить финансовый баланс.

Также недавно Правительство расширило программу доступных кредитов на предприятия, разрушенные в результате боевых действий. Предприниматели смогут получить кредит на восстановление производственных мощностей под 9% на срок до 5 лет на сумму до 60 млн грн.

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