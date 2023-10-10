Доступные кредиты 5−7−9: с начала года аграрии получили 34 млрд грн — Finance.ua

Доступные кредиты 5−7−9: с начала года аграрии получили 34 млрд грн
С начала года почти 11,3 тысячи украинских аграриев получили 58,8 млрд гривен банковских кредитов на развитие хозяйств, из них — более 34 млрд гривен по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» привлекли 8,8 тысячи предприятий.
Наибольший объем кредитов в общем подсчете привлекли для развития своих хозяйств аграрии таких областей:
- Киевская — 11,5 млрд гривен выделено для 833 предприятий;
- Винницкая — 5,4 млрд гривен — для 1 293,
- Днепропетровская — 5,3 млрд гривен — для 742;
- Кировоградская — 4,5 млрд гривен — для 1 553;
- Одесская — 4 млрд гривен — для 1013.
По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия следующих областей:
- Кировоградская — 3,8 млрд гривен выделено для 1246 хозяйств;
- Винницкая — 3,5 млрд гривен — для 1001;
- Одесская — 3,4 млрд гривен — для 817;
- Киевская — 3,2 млрд гривен — для 675.
Справочно. Программа «Доступные кредиты 5−7-9» упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.
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