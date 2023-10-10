Доступные кредиты 5−7−9: с начала года аграрии получили 34 млрд грн — Finance.ua

Доступные кредиты 5−7−9: с начала года аграрии получили 34 млрд грн Сегодня 09:33 — Кредит&Депозит

С начала года почти 11,3 тысячи украинских аграриев получили 58,8 млрд гривен банковских кредитов на развитие хозяйств, из них — более 34 млрд гривен по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» привлекли 8,8 тысячи предприятий.

Наибольший объем кредитов в общем подсчете привлекли для развития своих хозяйств аграрии таких областей:

Киевская — 11,5 млрд гривен выделено для 833 предприятий;

Винницкая — 5,4 млрд гривен — для 1 293,

Днепропетровская — 5,3 млрд гривен — для 742;

Кировоградская — 4,5 млрд гривен — для 1 553;

Одесская — 4 млрд гривен — для 1013.

По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия следующих областей:

Кировоградская — 3,8 млрд гривен выделено для 1246 хозяйств;

Винницкая — 3,5 млрд гривен — для 1001;

Одесская — 3,4 млрд гривен — для 817;

Киевская — 3,2 млрд гривен — для 675.

Справочно. Программа «Доступные кредиты 5−7-9» упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

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