Доступные и экономичные хэтчбеки в 2023 году — Finance.ua

Доступные и экономичные хэтчбеки в 2023 году Сегодня 21:16 — Фондовый рынок

Что может быть лучше удобного, маневренного и экономичного хэтчбека, оснащенного всем необходимым в 2023 году оборудованием? Специалисты издания CarBuyer задумались над этим и составили список из десятки лучших хэтчбеков В-класса (или малого класса), на которые следует обратить внимание всем молодым и активным людям. Мы в MMR.net.ua рассказываем здесь сегодня, что думают британские журналисты о каждом из десятков лучших.

Skoda Fabia

Новая «чешка» больше, чем когда-либо, с 380-литровым багажником, который достаточно велик, чтобы конкурировать с крупными хэтчбеками, такими как Volkswagen Golf, и в то же время опережать своих соперников.

Покупателей очень интересует широта опционального оснащения, включая подогрев руля и лобового стекла, беспроводную зарядку смартфона и двухзонный климат-контроль. Это функции, которые вы не обязательно ожидаете от бюджетного малого хэтчбека, даже с панорамной стеклянной крышей.

Renault Clio

Последний Renault Clio предлагает непревзойденный стиль, а также содержимое благодаря своему шикарному внешнему дизайну и практичному, наполненному техникой интерьеру. Мягкие на ощупь материалы и большой сенсорный экран в портретном стиле придают привлекательности Clio, а багажник объемом 391 л может соответствовать нескольким предложениям класса выше. Кроме того, новый Clio имеет пятизвездочный рейтинг безопасности Euro NCAP, а пятилетняя гарантия (ЕС) сделает эксплуатацию легкой.

Volkswagen Polo

Если вы хотите чего-то большего, чем рядовые хэтчбеки В-класса, Volkswagen Polo уже давно стал топ-выбором. Фейслифтинг Polo в 2021 году принес сюда много технологий от Volkswagen Golf 8 генерации, и теперь у всех автомобилей есть цифровые приборные панели и восьмидюймовый сенсорный экран даже в базовой комплектации.

Peugeot 208

Последние модели Peugeot помогли компании отойти от эпохи, когда ее автомобили казались немного скучными, и 208, безусловно, является одним из таких примеров. Дизайн мгновенно привлекает внимание со светодиодными клыками, которые не похожи ни на что в этом классе, а влияние классического Peugeot 205 заметно под некоторыми углами. Он базируется на совершенно новой платформе, позволившей выпустить электрическую версию Peugeot e-208 с запасом хода до 350 км.

SEAT Ibiza

Хэтчбэк SEAT Ibiza повзрослел, но это не значит, что он потерял свой блеск. Мы в mmr.net.ua соглашаемся с тезисом, что Ибица остается привлекательной для езды по городским улицам и автострадам, сохраняет молодежный и стильный образ, который привлекает новых покупателей.

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MMR По материалам:

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