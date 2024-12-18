Достройка Хмельницкой АЭС. Американский дипломат одобрил план украинского правительства — Finance.ua

Достройка Хмельницкой АЭС. Американский дипломат одобрил план украинского правительства
Посол США в Украине (2003−2006) и старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Гербст заявил, что достройка Хмельницкой АЭС будет способствовать развитию украино-американского сотрудничества в сфере атомной энергетики.
«Поскольку воздушная кампания москвы против украинской энергетической инфраструктуры продолжается, приятно видеть, что Рада рассматривает законодательство о завершении строительства Хмельницкой АЭС, которое должно проходить в сотрудничестве с американскими компаниями. Это будет способствовать энергетической независимости Украины и дальнейшему сотрудничеству между США и Украиной в области атомной энергетики», — написал Посол в своем X.
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На этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть правительственный проект закона о завершении строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, готовых на 80% и 25% соответственно.
Проектная мощность энергоблоков составляет 2,2 ГВт. Энергоблоки будут использовать топливо американской компании Westinghouse.
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