Достройка Хмельницкой АЭС. Американский дипломат одобрил план украинского правительства — Finance.ua

Достройка Хмельницкой АЭС. Американский дипломат одобрил план украинского правительства Сегодня 22:32 — Энергетика

Посол США в Украине (2003−2006) и старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Гербст заявил , что достройка Хмельницкой АЭС будет способствовать развитию украино-американского сотрудничества в сфере атомной энергетики.

«Поскольку воздушная кампания москвы против украинской энергетической инфраструктуры продолжается, приятно видеть, что Рада рассматривает законодательство о завершении строительства Хмельницкой АЭС, которое должно проходить в сотрудничестве с американскими компаниями. Это будет способствовать энергетической независимости Украины и дальнейшему сотрудничеству между США и Украиной в области атомной энергетики», — написал Посол в своем X.

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На этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть правительственный проект закона о завершении строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, готовых на 80% и 25% соответственно.

Проектная мощность энергоблоков составляет 2,2 ГВт. Энергоблоки будут использовать топливо американской компании Westinghouse.

ТСН По материалам:

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