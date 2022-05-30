Доставка товаров в Польшу из Украины — Finance.ua

Доставка товаров в Польшу из Украины

Сегодня 08:05 — Личные финансы

Самый простой вариант выхода на польский рынок — продажа товаров из Украины с помощью международной доставки. Интернет-магазин даже без локализации интерфейса и польского контента сможет найти клиентов за границей. Покупателями станут украинцы, которые находятся в Польше.

Для работы вам не нужно регистрировать бизнес в Польше — достаточно отправлять товары с помощью Укрпочты, Новой Почты или Meest Express.

Предварительно ознакомьтесь с тарифами почтовых операторов и выясните, устроят ли такие условия клиентов.

В личном кабинете Укрпочты можно просчитать точную стоимость отправки, указав вес и страну доставки. К примеру, за посылку весом 1 кг, с оценочной стоимостью 1 тыс. гривен, придется заплатить около 350 гривен.

Этот вариант устроит продающих малогабаритные товары. Чем посылка больше, тем дороже ее доставка. В среднем посылка из Украины в Польшу идет от 20 дней, а в условиях войны сроки могут увеличиться из-за отсутствия авиасообщения.

К примеру, интернет-магазин серебряных украшений Kviten работает именно по этому сценарию. Они получают заказы из Польши и посылают их туда Укрпочтой. Благодаря небольшому весу изделий стоимость доставки составляет примерно 150-160 гривен. Основные покупатели — украинцы, живущие в Польше. Магазин не собирается останавливаться на достигнутом и планирует расширять свой бизнес в Польше.

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