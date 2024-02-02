Доставка газа: кто может не платить по тарифу — Finance.ua

Доставка газа: кто может не платить по тарифу Сегодня 08:29 — Личные финансы

Доставка газа: кто может не платить по тарифу

За доставку газа в Украину обязаны платить все. Впрочем, есть немало домохозяйств, которые не пользуются газом больше года, но при этом продолжают получать квитанции на оплату распределения газа.

Как это работает? Эксперты Эксперты ГазПравды объясняют, что начисление за доставку — это не «оплата за трубу», а плата за сервис газовой инфраструктуры, подведенной к домохозяйству. Поэтому потребители могут получить платежки за доставку газа, даже не используя его. Это своеобразная гарантия того, что в любой момент у домохозяйства есть возможность подключения к газовой сети снова.

«Если потребитель не пользуется газом, но не хочет расторгать договор на распределение газа, чтобы потом не платить за его повторное подключение, ему придется платить минимальную сумму за распределение газа, соответствующую группе потребления газа», — отметила начальник ГазПравды Юлия Чеберяк.

Группу потребления определяют в момент заключения договора (в зависимости от подключенных газовых устройств: газовая плита, газовый котел, водонагреватель) и эта группа потребления указывается в договоре на распределение газа.

То есть от услуги доставки газа всегда можно отказаться, чтобы не платить за нее. Для этого нужно обратиться в облгаз и расторгнуть договор.

Если вам снова понадобится подключить газ, тогда придется снова заключать договор и оплачивать подключение. При наличии задолженности к моменту расторжения договора ее, скорее всего, придется закрыть.

Для оформления расторжения договора следует:

Убедиться, что газоснабжение в дом действительно прекратилось в официальном порядке. Вы должны получить Акт о прекращении газоснабжения.

Обратиться к Оператору ГРС с требованием расторгнуть договор о распределении газа. К заявке следует приложить копию Акта о прекращении газоснабжения.

Если газоснабжение в дом не прекратилось, но потребитель не планирует использовать газ, то следует подать Оператору ГРС заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора о распределении газа.

После того, как договор о распределении газа между потребителем газа и Оператором ГРС расторгнут, и взаиморасчеты произведены, Оператор ГРС не может выставлять счета за доставку газа этому потребителю.

В случае, если счета на оплату услуги по распределению газа все же продолжают приходить или если Оператор ГРС не желает расторгнуть договор, нужно подать жалобу в НКРЭКУ.

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