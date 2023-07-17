Дополнительные выплаты по 3 000 гривен на новорожденных детей: кому доступны и как получить — Finance.ua

Дополнительные выплаты по 3 000 гривен на новорожденных детей: кому доступны и как получить Сегодня 12:03 — Личные финансы

Дополнительные выплаты по 3 000 гривен на новорожденных детей: кому доступны и как получить

По законам Украины, все внутренние переселенцы и их дети имеют право на денежную, гуманитарную, социальную и другие виды помощи от государства.

Однако дети, рожденные после получения их родителями статуса ВПЛ, также имеют право на помощь от государства. О финансовой помощи для новорожденных украинцев и о суммах государственных выплат рассказываем дальше.

Выплаты новорожденным: что известно

Граждане Украины со статусом ВПЛ, имеющие детей, родившихся после 24 февраля 2022 года, имеют право на предоставление ребенку статуса ВПЛ и соответствующие выплаты на новорожденного.

Отмечается, что если ребенок родился после начала полномасштабной войны, однако до момента вступления данного постановления в действие, он также имеет право на получение выплат. После обращения ребенку будет начислена помощь с автоматическим продлением до 1 августа 2023 года.

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Для получения пособия на новорожденного ребенка необходима только справка ВПЛ. Имея соответствующую справку, вы можете получить такой же документ на малыша.

Для получения финансовой помощи на проживание новорожденного необходимо подать заявление с прикрепленной справкой о статусе ВПЛ.

Суммы помощи новорожденным от государства

В общей сложности сумма пособия для семей с новорожденными детьми в Украине составляет 41 280 гривен. Однако по закону данная помощь выплачивается частями. Следовательно, семьи с детьми могут получить частями такие суммы от государства: 10 320 гривен единоразово сразу после рождения малыша и по 860 гривен ежемесячно в течение следующих 36 месяцев.

Женщины, самостоятельно воспитывающие своих детей, могут получить следующие выплаты от государства:

ребенок до 6 лет — 2 272 грн в месяц;

ребенок от 6 до 18 лет — 2 833 грн;



ребенок от 18 до 23 лет и на протяжении обучения в учебных заведениях — 2 684 грн.



Также государством установлены соответствующие суммы алиментов на ребенка:

ребенок до 6 лет — 1 136 грн в месяц;

ребенок от 6 до 18 лет — 1 416,50 грн;



ребенок от 18 до 23 лет и в течение обучения в учебных заведениях — 1 342 грн.



Также отмечается, что многодетные семьи имеют право на выплаты от государства в размере 2684 гривен ежемесячно на каждого ребенка до 6 лет.

Однако следует обратить внимание на то, что поступление выплат начнется с момента подачи соответствующих документов, а не со дня рождения ребенка.

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