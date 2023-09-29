Дополнительные 10 миллиардов в год: в Раде поддержали идею удвоить налоги для банков — Finance.ua

Дополнительные 10 миллиардов в год: в Раде поддержали идею удвоить налоги для банков
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил в первом чтении доработанный законопроект, предусматривающий введение в Украине двойного налогообложения доходов банков.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил член комитета, народный депутат Ярослав Железняк.
«После консультаций с НБУ и Минфином подготовлена новая версия, чтобы избежать создания нового вида налога. По предложению НБУ вводится двойная ставка налога на прибыль (вместо 18% будет 36%). По оценке коллег, фискальный эффект будет таким же, как и в основном: +10 млрд грн в год», — отметил он.
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По словам Железняка, народные депутаты уже провели обсуждение с банковскими ассоциациями по этому законопроекту.
Также он добавил, что предварительно такую концепцию согласовал и Международный валютный фонд, однако консультации с ним будут продолжаться до второго чтения.
«Такой налог вводится на 2024−2025 год. Таким образом мы избегаем ретроспективных норм на 2023 год. Разбирательство в зале уже на следующей неделе», — резюмировал он.
Справка Finance.ua:
- в январе-мае 2023 года украинские банки получили рекордные 53,59 миллиарда гривен прибыли, что в 2,2 раза превышает показатель соответствующего периода 2021;
- как отметили аналитики, этот результат как минимум лучший за последние пять лет, а как максимум — за всю историю независимости Украины;
- прибыль получили 59 из 65 работающих в настоящее время банков, то есть 91% учреждений, еще 6 банков (9%) — убытки в размере 73,19 млн гривен. Все убыточные банки являются финучреждениями с частным капиталом;
- большая часть общей прибыли, а именно 59%, принадлежит государственным банкам, за пять месяцев 2023 года они заработали 31,43 млрд гривен.
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