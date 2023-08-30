Доплата 50 тысяч для бойцов: какие правила начисления денег — Finance.ua

Доплата 50 тысяч для бойцов: какие правила начисления денег Сегодня 14:39 — Личные финансы

Доплата 50 тысяч для бойцов: какие правила начисления денег

Некоторые работники в Украине могут получить премии к зарплате, а военные за свой труд получат дополнительные выплаты, в том числе «боевые» в размере 50 тысяч.

В Минобороны объяснили , что без доплат останутся все, кто не служит в составе группировок Сил обороны или резерва главнокомандующего и находится за пределами районов ведения боевых действий.

Прибавку 50 тыс. грн получают военные, выполняющие боевые задания в составе органов военного управления, управляющих подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения. Список этих органов утверждает главнокомандующий либо начальник Генштаба.

Как говорится в постановлении «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 168», которые были внесены в закон «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время военного действия состояния», на доплату в 50 тысяч также могут рассчитывать еще 3 категории украинцев.

«Боевые» 50 тыс. грн в 2023 году назначаются:

лицам из руководящего состава НАБУ;

работникам ГСЧС;

полицейским,

Выплата начисляется при условии, что эти украинцы осуществляют оборонную деятельность или выполняют специальные задачи в зоне боевых действий или на прифронтовой территории.

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