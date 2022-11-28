Doogee V30 стал первым защищенным смартфоном с eSIM (фото) — Finance.ua
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Doogee V30 стал первым защищенным смартфоном с eSIM (фото)

Фондовый рынок
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Производитель позиционирует устройство как первый в мире крепкий смартфон с поддержкой eSIM. Тыльная панель новинки покрыта экологически чистой кожей, а украшение боковых панелей вдохновила текстура дерева.
Все, что нужно сделать владельцу этого смартфона по приезде в новую страну, — это отсканировать QR-код оператора и выполнить несколько шагов настройки eSIM.
Doogee V30 стал первым защищенным смартфоном с eSIM (фото)
К сожалению, технические характеристики Doogee V30 пока не раскрываются. Судя по внешнему виду, цена окажется немалой.
По материалам:
iLenta
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