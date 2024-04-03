Dongfeng представил электрический седан с запасом хода до 550 км за 18 тыс. долларов (фото) — Finance.ua

Dongfeng представил электрический седан с запасом хода до 550 км за 18 тыс. долларов (фото) Сегодня 05:23 — Фондовый рынок

Dongfeng представил электрический седан с запасом хода до 550 км за 18 тыс. долларов (фото)

Китайская компания Dongfeng официально представила полностью электрический седан Xinghai S7. Цены на новинку будут колебаться от 18 000 до 27 000 долларов.

Новый электромобиль выстроен на платформе S2-E от Dongfeng. По данным китайских медиа, габариты Xinghai S7 составляют 4935×1915×1495 мм, а колесная база достигает 2915 мм. Его снаряженная масса составляет 1730 кг.

Xinghai S7 имеет форму фастбека с выдвижными дверными ручками, безрамными дверями, хромированными окнами и колесными дисками с пятью спицами. Автомобиль также будет оборудован передним радаром, боковым радаром и камерой на лобовом стекле, что предусматривает расширенные возможности помощи при управлении автомобилем.

Новинка оснащена электродвигателем мощностью 217 лошадиных сил и литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 56,832 кВт•ч. Максимальная скорость электрокара составляет 165 км/ч, а запас хода может достигать 550 км по циклу CLTC. При быстрой зарядке заряд аккумулятора с 30% до 80% занимает 27 минут.

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Ampercar По материалам:

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