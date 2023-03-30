«Донаты» на пенсию: как сделать взнос — Finance.ua

«Донаты» на пенсию: как сделать взнос Сегодня 08:00 — Личные финансы

В ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании». Его основные нововведения — добровольная уплата страховых взносов и благотворительные пожертвования юридических и физических лиц.

15 февраля 2023 года Пенсионный фонд Украины принял постановление № 8-1, которое, собственно, утверждает порядок уплаты благотворительных пожертвований и их выплаты пенсионерам.

Согласно документу, юридические и физические лица перечисляют пожертвования на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в Ощадбанке . Они могут быть обезличенными или персонализированными.

Если благотворительное пожертвование производится персонализированно, то в платежной инструкции указывается информация о конкретном пенсионере, которому идет помощь:

ФИО;

дата рождения;

идентификационный код (или серия и номер паспорта для лиц, по религиозным убеждениям не имеющих налогового номера).

Такой пенсионер получит в свою пенсию 70% от внесенного взноса уже в следующем месяце. 30% суммы пожертвования распределят между пенсионерами с самыми низкими пенсиями в солидарной системе.

«Любой человек, гражданин, проживающий в Украине, за границей, может сделать по своему усмотрению благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд для того, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсий для своих родителей, бабушек, или для дедушек, или просто для неравнодушного человека», — объясняла заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Но вопрос — зачем в этой схеме привлекать Пенсионный фонд? Своим близким передать деньги можно напрямую. И это будет 100%, а не 70%, как предусмотрено законодательством.

«У нас достаточно людей, которые готовы делать определенные пожертвования и вкладывать свою часть доходов в социально значимые вещи. Я думаю, что какая-то часть потребностей наших малообеспеченных пенсионеров, которых сегодня около 4,7 млн человек, будет покрыта», — убеждена министр социальной политики Оксана Жолнович.

В Центре Разумкова видят в этой схеме коррупционные риски:

«К спонсорским пенсиям сразу же возникает немало вопросов, в частности не станут ли такие благотворительные пожертвования „почетной обязанностью“ для компаний, в том числе государственных. Эта схема может быть использована и для „узаконивания“ взяток — вместо суммы в конверте „благодетель“ может открыть человеку счет и перечислять ему деньги на пенсию», — говорят там.

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