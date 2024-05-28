Дом, в котором снимали фильм «Один дома», выставили на продажу за более чем $5 млн — Finance.ua

Дом, в котором снимали фильм «Один дома», выставили на продажу за более чем $5 млн
Дом из фильма «Один дома», который находится в Уиннетке (штат Иллинойс, США), продается за 5,25 миллиона долларов.
Об этом сообщает Sky News.
Это особняк с пятью кроватями и шестью ванными комнатами, который использовался, когда главный герой серии фильмов «Один дома» Кевин МакКаллистер остался один дома на Рождество.
После выхода классического фильма в 1990 году в доме произвели капитальный ремонт. Нынешние владельцы удвоили жилую площадь, добавив большую оранжерею, и построили самую современную баскетбольную площадку.
Фото: Sky News
Дом, который компания описывает как «один из самых известных домов в мире», также имеет две гостиные, большую кухню, гараж на три машины и «незабываемую лестницу», на которой 10-летний Кевин катался на санках.
В 2021 году поклонники «Один дома» имели возможность арендовать дом на одну ночь.
Поделиться новостью