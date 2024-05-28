Дом, в котором снимали фильм «Один дома», выставили на продажу за более чем $5 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дом, в котором снимали фильм «Один дома», выставили на продажу за более чем $5 млн

Мир
20
Дом, в котором снимали фильм «Один дома», выставили на продажу за более чем $5 млн
Дом, в котором снимали фильм «Один дома», выставили на продажу за более чем $5 млн
Дом из фильма «Один дома», который находится в Уиннетке (штат Иллинойс, США), продается за 5,25 миллиона долларов.
Об этом сообщает Sky News.
Это особняк с пятью кроватями и шестью ванными комнатами, который использовался, когда главный герой серии фильмов «Один дома» Кевин МакКаллистер остался один дома на Рождество.
После выхода классического фильма в 1990 году в доме произвели капитальный ремонт. Нынешние владельцы удвоили жилую площадь, добавив большую оранжерею, и построили самую современную баскетбольную площадку.
Дом, в котором снимали фильм «Один дома», выставили на продажу за более чем $5 млн
Дом, в котором снимали фильм «Один дома», выставили на продажу за более чем $5 млн
Дом, в котором снимали фильм «Один дома», выставили на продажу за более чем $5 млн
Фото: Sky News
Дом, который компания описывает как «один из самых известных домов в мире», также имеет две гостиные, большую кухню, гараж на три машины и «незабываемую лестницу», на которой 10-летний Кевин катался на санках.
В 2021 году поклонники «Один дома» имели возможность арендовать дом на одну ночь.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.