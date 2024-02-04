Дом на колесах от Citroen (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дом на колесах от Citroen (фото)

Технологии&Авто
25
Новая версия Citroen Space Tourer получила интересное усовершенствование в виде модели Holidays.
Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.
Фото: Stellantis | Крыша Citroen Holidays поднимается
Фото: Stellantis | Крыша Citroen Holidays поднимается
Обычный минивэн трансформировали в компактный автодом на колесах с подъемной крышей. В его салоне разместили четыре спальных места, а также оборудованную кухню. Авто представили на выставке в Штутгарте, а продажи модели стартуют весной.
Основой стал стандартный 4,98-метровый Citroen Space Tourer 2024. У его крыши появилась подъемная секция: она увеличивает высоту салона и позволяет разместить двуспальный матрас. Еще два спальных места получаются, если разложить сиденья второго ряда.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Автомобиль оборудовали небольшой кухней с раковиной, газовой плитой и холодильником. Добавили раскладной стол и многочисленные шкафы для багажа. Можно сложить кресла первого ряда.
Дополнительно для Citroen Holidays предложены портативные душ и биотуалет. Также предусмотрены баки для воды и отходов, многочисленные разъемы USB и беспроводную зарядку для смартфонов.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Citroen Holidays комплектуют 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 180 л. с.: в первом случае установлена ​​6-ступенчатая механическая КПП, во втором — 8-ступенчатый автомат. Оснащение включает цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин, камеру, а также системы автоматического торможения, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.