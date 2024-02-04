Дом на колесах от Citroen (фото) — Finance.ua

Дом на колесах от Citroen (фото)
Новая версия Citroen Space Tourer получила интересное усовершенствование в виде модели Holidays.
Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.
Обычный минивэн трансформировали в компактный автодом на колесах с подъемной крышей. В его салоне разместили четыре спальных места, а также оборудованную кухню. Авто представили на выставке в Штутгарте, а продажи модели стартуют весной.
Основой стал стандартный 4,98-метровый Citroen Space Tourer 2024. У его крыши появилась подъемная секция: она увеличивает высоту салона и позволяет разместить двуспальный матрас. Еще два спальных места получаются, если разложить сиденья второго ряда.
Автомобиль оборудовали небольшой кухней с раковиной, газовой плитой и холодильником. Добавили раскладной стол и многочисленные шкафы для багажа. Можно сложить кресла первого ряда.
Дополнительно для Citroen Holidays предложены портативные душ и биотуалет. Также предусмотрены баки для воды и отходов, многочисленные разъемы USB и беспроводную зарядку для смартфонов.
Citroen Holidays комплектуют 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 180 л. с.: в первом случае установлена 6-ступенчатая механическая КПП, во втором — 8-ступенчатый автомат. Оснащение включает цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин, камеру, а также системы автоматического торможения, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.
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