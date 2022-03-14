Дом и 40 соток земли под Киевом за убийство Кадырова — Finance.ua

Дом и 40 соток земли под Киевом за убийство Кадырова

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Такую награду обещает депутат Верховной Рады VIII созыва и композитор Евгений Рыбчинский за убийство Кадырова.

«Если Кадыров действительно под Киевом, то каждый боец ВСУ и Теробороны должен поставить себе целью уничтожение этого позора чеченского народа и приспешника Huila. Обещаю за голову Кадырова — дом с 40 сотками под Киевом! А от руководства страны, думаю, не заржавеет)» , — написал он в Facebook.

Напомним, 14 марта Кадыров похвастался, что находится в Украине. Было опубликовано видео, якобы снятое в Гостомеле под Киевом.

Украинский поэт, политик Евгений Рыбчинский убежден, если это правда, то украинские защитники непременно должны ликвидировать его.

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