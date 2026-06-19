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Должностные лица ФГИУ подозреваются в занижении стоимости ТРЦ Ocean Plaza: проведены обыски

Криминал
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ТРЦ Ocean Plaza
ТРЦ Ocean Plaza
Правоохранители провели обыски у должностных лиц Фонда государственного имущества Украины, проверяя возможные злоупотребления в ходе подготовки к продаже ТРЦ Ocean Plaza.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
В сообщении уточняется, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Речь идет о возможных нарушениях при подготовке к продаже торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, взысканного в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда.

Следствие проверяет действия должностных лиц ФГИУ

По данным следствия, отдельные должностные лица Фонда государственного имущества Украины могли действовать в интересах представителей коммерческих структур для создания условий продажи этого актива заранее определенному субъекту хозяйствования по искусственно заниженной стоимости.
В частности, в ходе расследования проверяются факты возможного влияния на процедуру оценки ТРЦ, формирование стартовой цены аукциона, определение условий продажи и ограничение круга потенциальных покупателей, что может привести к продаже государственного актива по цене, не соответствующей его реальной рыночной стоимости, и нанести ущерб государственному бюджету Украины.

Проведены обыски

18 июня 2026 года правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства отдельных должностных лиц Фонда государственного имущества Украины.
В ходе следственных действий изъяты документы, которые могут иметь значение для расследования.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоЗлоупотребление властьюПрокуратураСхемы
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