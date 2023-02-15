Должники по уплате алиментов могут претендовать на субсидию — Finance.ua
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Должники по уплате алиментов могут претендовать на субсидию

Личные финансы
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Должники по уплате алиментов могут претендовать на субсидию
Должники по уплате алиментов могут претендовать на субсидию
При наличии задолженности по уплате алиментов сроком более трех месяцев жилищную субсидию не назначают всему домохозяйству, в которое входит должник. Однако существует несколько исключений.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг должнику могут назначить, если:
  • по решению суда задолженность погашается частями;
  • по решению суда должник считается без вести отсутствующим или пропавшим без вести;
  • должник является алко- или наркозависимым, что подтверждается медицинской справкой;
  • к должнику применяют меры обеспечения уголовного производства посредством отстранения от работы (должности), домашнего ареста или содержания под стражей.
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Соответствующие исключения предусмотрены пунктом 14 подпункта 7 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабмина от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа» (с изменениями).

Справка Finance.ua:

Напомним, если задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 4 месяца (и 3 месяца, если алименты уплачиваются на содержание ребенка с инвалидностью, тяжелобольного ребенка) — должника могут временно ограничить в праве:
  • выезда за пределы Украины;
  • управления транспортными средствами;
  • пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и охлажденным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия;
  • охоты.
При этом если должником уплачена задолженность в полном объеме, указанные временные меры прекращаются на основании постановлений государственного исполнителя об отмене таких мер или окончании исполнительного производства.
По материалам:
Finance.ua
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