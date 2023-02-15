Должники по уплате алиментов могут претендовать на субсидию — Finance.ua

Должники по уплате алиментов могут претендовать на субсидию
При наличии задолженности по уплате алиментов сроком более трех месяцев жилищную субсидию не назначают всему домохозяйству, в которое входит должник. Однако существует несколько исключений.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг должнику могут назначить, если:
- по решению суда задолженность погашается частями;
- по решению суда должник считается без вести отсутствующим или пропавшим без вести;
- должник является алко- или наркозависимым, что подтверждается медицинской справкой;
- к должнику применяют меры обеспечения уголовного производства посредством отстранения от работы (должности), домашнего ареста или содержания под стражей.
Соответствующие исключения предусмотрены пунктом 14 подпункта 7 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабмина от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа» (с изменениями).
Справка Finance.ua:
Напомним, если задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 4 месяца (и 3 месяца, если алименты уплачиваются на содержание ребенка с инвалидностью, тяжелобольного ребенка) — должника могут временно ограничить в праве:
- выезда за пределы Украины;
- управления транспортными средствами;
- пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и охлажденным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия;
- охоты.
При этом если должником уплачена задолженность в полном объеме, указанные временные меры прекращаются на основании постановлений государственного исполнителя об отмене таких мер или окончании исполнительного производства.
Поделиться новостью