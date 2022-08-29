Доля женщин в украинском IT за последние десять лет выросла в три раза — исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доля женщин в украинском IT за последние десять лет выросла в три раза — исследование

Энергетика
61
Доля женщин в украинском IT за последние десять лет выросла в три раза — исследование
За последние 10 лет доля женщин в украинском IT выросла в 3 раза и на август 2022 года составляет 24%.
Об этом свидетельствует внутреннее исследование GlobalLogic, которое компания провела ко Дню равенства женщин.
При этом треть руководящих должностей в индустрии занимают женщины.
«Согласно данным GlobalLogic, с компанией в Украине сотрудничает 1769 женщин, это составляет более четверти всех специалистов. Средний возраст специалисток — 33 года, однако среди IT-специалистов встречаются и женщины в возрасте старше 60 лет».
Читайте также
96% опрошенных компанией IT-специалисток уверены, что у профессионализма нет пола. Все они чувствуют себя равными с мужчинами и счастливы двигать технологический прогресс. Только 4% женщин называют IT-индустрию сложной из-за нагрузок и вызовов", — говорится в сообщении.
81% женщин в IT-сфере имеют технические специальности.
Отмечается, что большинство респонденток начинали свой путь в индустрии с trainee или junior позиции, однако сейчас имеет профессиональный уровень senior, lead или даже AVP (младшая вице-президент).
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.