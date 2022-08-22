Чтобы предотвратить кризис в IT: создана петиция по бронированию ФЛП - IT-специалистов — Finance.ua

Чтобы предотвратить кризис в IT: создана петиция по бронированию ФЛП - IT-специалистов Сегодня 15:48 — Личные финансы

Чтобы предотвратить кризис в IT: создана петиция по бронированию ФЛП - IT-специалистов

Во время войны в Украине может развиться системный кризис в сфере IT, что может привести к полному уничтожению отрасли. Об этом говорится в петиции № 22/160844-эп.

Сейчас IT-сфера обеспечивает около 50% экспорта страны и уплату налогов в сумме 20 млрд грн в год. Однако для дальнейшего развития отрасль нуждается в оперативном вмешательстве и принятии мер по сохранению и развитию отрасли.

Как отмечается в петиции, на отрасль ІТ сейчас приходится почти половина всего объема экспорта услуг: за пять месяцев текущего года доля ІТ по всему экспорту услуг составила 46%. Для сравнения год назад этот показатель составлял 37%.

Кроме того, оплату за свои услуги ІТ-сектор получает в иностранной валюте, которую продает на межбанковском рынке Украины по курсу, очень близкому к курсу НБУ, чем помогает нашему государству экономить валютные резервы и поддерживать экономику Украины.

«В 2020 году компании из этой сферы заплатили налогов и сборов на сумму 17,2 млрд грн. Этого достаточно, например, для 90% финансирования всех медицинских услуг, связанных с коронавирусом в том же году. Или для выплаты пенсий 4,9 млн пенсионеров», — отмечают авторы петиции.

При этом, как говорится в документе, по оценкам рынка в IT-сфере:

25% — это женщины, большинство которых покинули Украину с началом войны и впоследствии они должны будут платить налоги в других странах в связи с пребыванием более 6 месяцев и обретением статуса налоговых резидентов других стран;

75% — это мужчины, возраст которых в среднем от 18 до 28 лет, которые в настоящее время массово направляются в ряды ВСУ на защиту Украины.

«Это очень серьезная миссия для нашего государства, но они более эффективны на экономическом фронте нашего Государства. Потеря одного специалиста в проекте требует несколько месяцев на его полноценную замену, что приводит к срыву сроков выполнения существующих проектов, наложению штрафов, созданию негативного и очень рискового» имиджа Украины на рынке IT", — говорится в петиции.

Что предлагают

Для улучшения ситуаций и развития отрасли президента просят:

разработать порядок бронирования IT-специалистов. Особое внимание уделить IT-специалистам, работающим как ФЛП;

рассмотреть дополнительные механизмы возвращения IT-специалистов к уплате налогов в Украине;

обсудить со странами-партнерами статус женщин, которые были вынуждены покинуть территорию Украины и могут лишиться налогового резидентства Украины.

В части бронирования IT-специалистов, в особенности работающих как ФЛП, в качестве подтверждения авторы петиции предлагают использовать:

налоговые декларации этих ФЛП за первый и второй квартал 2022 года. В случае осуществления деятельности по КВЭД, отвечающим IT-услугам, во втором квартале 2022 г. и уплаты налогов считать этих работников — работниками IT-сферы;

контракты на предоставление IT-услуг, по которым были начисления и оплаты.

«Эта инициатива была поддержана Министерством Цифровой трансформации Украины № 1/06-1-1881 от 10.03.2022 г., но порядок бронирования не был разработан. Согласно положениям постановления Кабмина № 194, бронировать могут только работающих по трудовому договору. О бронировании физических лиц-предпринимателей речь не идет. То есть 85% специалистов не имеют права воспользоваться возможностью бронирования», — отмечается в документе.

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