Доля угольных электростанций в общем объеме генерации в ФРГ выросла в III квартале — Finance.ua

Доля угольных электростанций в общем объеме генерации в ФРГ выросла в III квартале Сегодня 02:02

Доля угольных электростанций в общем объеме генерации электроэнергии в Германии выросла в третьем квартале, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

На них пришлось 36,3% производства электричества, по сравнению с 31,9% в июле-сентябре 2021 года.

Доля генерации на основе природного газа выросла впервые со второго квартала прошлого года, несмотря на рост цен. Она достигла 9,2% по сравнению с 8,8% годом ранее.

На АЭС в прошлом квартале пришлось 7,4% генерации по сравнению с 14,1% в прошлом году, на ветряные электростанции — 16,8% против 16,5%, на солнечные — 16% против 13,3%, на ГЭС — 2, 9% против 4,4%.

Общее производство электроэнергии в стране в третьем квартале составило 118,1 млрд кВт.ч, что на 0,5% меньше аналогичного периода 2021 года, говорится в сообщении Destatis. При этом на возобновляемые источники энергии пришлось 44,4% генерации по сравнению с 43% годом ранее.

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