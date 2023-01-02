Доля угольных электростанций в общем объеме генерации в ФРГ выросла в III квартале — Finance.ua
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Доля угольных электростанций в общем объеме генерации в ФРГ выросла в III квартале

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Доля угольных электростанций в общем объеме генерации электроэнергии в Германии выросла в третьем квартале, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
На них пришлось 36,3% производства электричества, по сравнению с 31,9% в июле-сентябре 2021 года.
Доля генерации на основе природного газа выросла впервые со второго квартала прошлого года, несмотря на рост цен. Она достигла 9,2% по сравнению с 8,8% годом ранее.
На АЭС в прошлом квартале пришлось 7,4% генерации по сравнению с 14,1% в прошлом году, на ветряные электростанции — 16,8% против 16,5%, на солнечные — 16% против 13,3%, на ГЭС — 2, 9% против 4,4%.
Общее производство электроэнергии в стране в третьем квартале составило 118,1 млрд кВт.ч, что на 0,5% меньше аналогичного периода 2021 года, говорится в сообщении Destatis. При этом на возобновляемые источники энергии пришлось 44,4% генерации по сравнению с 43% годом ранее.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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