Доля строительства в ВВП Украины составляет 2,3% - эксперт — Finance.ua
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Доля строительства в ВВП Украины составляет 2,3% - эксперт

Казна и Политика
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Доля строительства в ВВП Украины составляет 2,3%, что в два раза ниже среднемирового показателя.
Об этом сообщил директор Научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец.
«По данным Минэкономики, доля строительной отрасли в ВВП Украины в 2018 году имела всего 2,3%, тогда как средняя в мире составляет более 5%. Наибольшая доля в странах Европы принадлежит Словакии — 7,1%», — привел статистику Перегинец.
«Строительная отрасль — фондообразующий сектор экономики Украины, поэтому отечественная сфера недвижимости должна развиваться, чтобы соответствовать мировым стандартам», — подчеркнул специалист.
Но, по его мнению, сегодня в Украине нет точной оценки имеющейся недвижимости и ее общей стоимости. И это представляет определенную проблему для оценки инвестиционной привлекательности сектора.
По данным британской компании по консалтингу и недвижимости Savills, общая стоимость всей недвижимости в мире на 2018 год составляет 280 трлн долл. Украинский же рынок недвижимости — это пока белое пятно на карте инвестиционных фондов, специализирующихся на работе с недвижимостью, поэтому нам нужно это знать и учитывать в перспективе 10-летнего восстановления Украины", — подчеркнул Перегинец.
По материалам:
Укрінформ
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