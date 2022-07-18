Доля российского угля в украинском импорте все еще превышает 41% — Finance.ua

Доля российского угля в украинском импорте все еще превышает 41% Сегодня 07:52 — Энергетика

В первом полугодии 2022 года импорт угля в Украину упал в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 4,29 млн т.

При этом, как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, в денежном выражении импорт угля составил $1,02 млрд, что на 3,8% больше, чем в январе-июне 2021-го ($984,046 млн):

основным поставщиком угля выступила россия — на $420,22 млн (доля в импорте 41,14%);

на втором месте США — на $274,237 млн (26,85%);

на третьем — Австралия со $100,23 млн (9,81%);

доля других стран составила $226,78 млн (22,2%).

В то же время, за первое полугодие 2022 года Украина экспортировала 350,22 тыс. т угля на $111,1 млн.

Основными покупателями украинского угля стали:

Словакия ($70,842 млн);

Польша ($33,742 млн);

Венгрия ($3,96) млн;

другие страны ($2,565 млн).

Ранее сообщалось, что Германия полностью прекратит закупать российский уголь с 1 августа, а российскую нефть — с 31 декабря 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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