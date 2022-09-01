Доля неработающих кредитов в банках выросла до 30% — Finance.ua

Доля неработающих кредитов в банках выросла до 30% Сегодня 12:22 — Кредит&Депозит

Доля неработающих кредитов в банках выросла до 30%

В банковском секторе Украины доля неработающих кредитов на 1 августа увеличилась до 30%.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 августа составила 30,0% по сравнению с 29,7% на 1 июля», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что в июле объем неработающих кредитов вырос на 24,2 млрд грн.

Напомним, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 июня составила 27,6%.

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При этом на 01.08.2022 доля неработающих кредитов в портфеле:

ПриватБанка — 67,07% (на 01.01.2022 — 69,92%),

у остальных госбанков — 29,54% (на 01.08.2022 — 27,41%),

у банков с иностранным капиталом — 11,81% (на 01.01.2022 — 17,82%),

у банков с украинским частным капиталом — 14,64% (на 01.01.2022 — 9,43%).

В абсолютном измерении (сумма) объем неработающих кредитов в банковской системе на 01.08.2022 — 363,7 млрд грн (на 01.07.2022 — 339,5 млрд грн, на 01.04.2022 — 306,2 млрд грн, на 01.01.202 345,1 млрд грн).

При этом объем неработающих кредитов в портфеле ПриватБанк а на 01.08.2022 — 179,5 млрд грн (на 01.07.2022 — 175,1 млрд грн, на 01.04.2022 — 175,5 млрд грн, на 01.01.2025 — 17 грн).

Объем неработающих кредитов в портфеле остальных госбанков на 01.08.2022 — 110,5 млрд грн (на 01.07.2022 — 100,2 млрд грн, на 01.04.2022 — 82,9 млрд грн, на 01.01.2022 — 79,4 млрд грн).

Объем неработающих кредитов в портфеле банков с иностранным капиталом — 41 млрд грн (на 01.07.2022 — 33,1 млрд грн, на 01.04.2022 — 22,15 млрд грн, на 01.01.2022 — 71,4 млрд грн).

Объем неработающих кредитов в портфеле банков с украинским частным капиталом — 32,7 млрд грн (на 01.07.2022 — 28,7 млрд грн, на 01.04.2022 — 25,7 млрд грн, на 01.01.2022 — 19,7 млрд грн).

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Фінансовий клуб По материалам:

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