Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита — Finance.ua

Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита Сегодня 13:01 — Кредит&Депозит

Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита

Бывают случаи, когда человек оформляет кредит, а затем жизненные обстоятельства меняются и потребность в кредитных средствах отпадает. В этом случае можно отказаться от кредита.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В соответствии с Законом Украины «О потребительском кредитовании», заемщик имеет право отказаться от кредита, не объясняя причину в течение 14 календарных дней с даты оформления. Но такой пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением.

Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита

Обратиться в финансовое учреждение: написать заявление-отказ. Вернуть финучреждению кредитные средства вместе с процентами за пользование, предусмотренными условиями кредита, в течение 7 дней после отказа.

Если финансовое учреждение нарушило ваши права, обращайтесь в Национальный банк Украины.

Справка Finance.ua:

перед подписанием кредитного договора следует внимательно его почитать и разобраться со всеми условиями предоставления кредита;



на сегодняшний день существуют законные и вполне реальные способы списания долгов, будь то просроченный по уплате штраф, или счет за коммунальные услуги, или кредит в банке;

в июне НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Это значит, что банкам стало дороже брать кредиты у НБУ, поэтому они стали активнее привлекать средства от населения.



Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.