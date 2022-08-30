Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита — Finance.ua

Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита
Бывают случаи, когда человек оформляет кредит, а затем жизненные обстоятельства меняются и потребность в кредитных средствах отпадает. В этом случае можно отказаться от кредита.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
В соответствии с Законом Украины «О потребительском кредитовании», заемщик имеет право отказаться от кредита, не объясняя причину в течение 14 календарных дней с даты оформления. Но такой пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением.
Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита
- Обратиться в финансовое учреждение: написать заявление-отказ.
- Вернуть финучреждению кредитные средства вместе с процентами за пользование, предусмотренными условиями кредита, в течение 7 дней после отказа.
Если финансовое учреждение нарушило ваши права, обращайтесь в Национальный банк Украины.
Справка Finance.ua:
- перед подписанием кредитного договора следует внимательно его почитать и разобраться со всеми условиями предоставления кредита;
- на сегодняшний день существуют законные и вполне реальные способы списания долгов, будь то просроченный по уплате штраф, или счет за коммунальные услуги, или кредит в банке;
- в июне НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Это значит, что банкам стало дороже брать кредиты у НБУ, поэтому они стали активнее привлекать средства от населения.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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