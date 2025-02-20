Доля аграриев в кредитном портфеле банков почти удвоилась — Finance.ua

Доля аграриев в кредитном портфеле банков почти удвоилась Сегодня 21:32 — Кредит&Депозит

Доля аграриев в кредитном портфеле банков почти удвоилась

Агрокредитование во время войны стало одним из лидеров кредитования бизнеса.

Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола «Агрокредитование: как фермерам получить деньги на посевную».

Общий портфель кредитования экономики за последние пять лет почти не изменился, но доля агробизнеса выросла с 8−10% до 15%. И это произошло преимущественно в 2022 году, когда объемы кредитования агробизнеса банками выросли где-то с 80 млрд грн до 110−115 млрд грн. Это был самый большой прирост и наибольший объем ликвидности, направленный в агропромышленный комплекс", — сообщил член правления Агропросперис Банка Сергей Козлов.

По его словам, в 2024 году банки предоставили сельскохозяйственной отрасли кредиты на 115−118 млрд грн.

Большая часть нового финансирования идет на пополнение оборотных средств. «60% в структуре кредитного портфеля — это будет финансирование оборотного капитала. И где-то 40% - это инвестиционные цели, которые сегодня все больше набирают обороты», — заявил руководитель альтернативных каналов продаж «АгроФабрика» ОТП Банка Павел Гузырь.

Трайб-лид кредитного трайба малого бизнеса ПУМБ Роман Клименко отмечает, что аграрии за счет кредитов улучшают парк техники для уменьшения затрат и замещения амортизированных активов. «Это вещи, которые влияют на эффективность бизнеса, а не его расширение», — сказал Роман Клименко.

Спрос на инвестиционные кредиты также фиксируется со стороны релоцированных предприятий. «Потребность в инвесткредитах больше связана с миграцией агрохозяйств, — говорит начальник управления по работе с клиентами Кредитвест Банка Мисак Арзуманян. — Аграрии обновляют парк техники не в таких объемах, как хотелось бы, но после окончания войны, когда будут гарантии того, что можно работать, будет просто бум и нужно быть к нему готовым».

Фінансовий клуб По материалам:

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