Доллар стабилен в паре с евро, укрепляется к фунту и иене — Finance.ua

Доллар стабилен в паре с евро, укрепляется к фунту и иене Сегодня 12:10 — Валюта

Доллар США стабилен в паре с евро на торгах в среду, укрепляется к фунту стерлингов и иены. Рассчитанный ICE индекс, показывающий динамику доллара по отношению к шести валютам (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), добавляет 0,02% во время торгов, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,04%.

Пара евро/доллар по данным на 8:00 кв торгуется на уровне $1,0899 по сравнению с $1,0888 на закрытие рынка во вторник.

Курс фунта опустился до $1,2319 по сравнению с $1,2329 накануне. Стоимость доллара в паре с иеной снизилась до 130,44 иены против 130,17 иены по итогам предыдущих торгов. В центре внимания трейдеров на этой неделе — предварительные данные по ВВП США за четвертый квартал, которые будут обнародованы министерством торговли США 26 января.

Консенсус-прогноз экспертов, приводимый Trading Economics, предусматривает замедление темпов роста американской экономики в октябре-декабре до 2,6% с 3,2% в третьем квартале. Опубликованные накануне данные показали продолжающееся ослабление деловой активности в Штатах. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до 46,6 пункта с 45 пункта месяцем ранее.

Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов свидетельствует о сокращении деловой активности. Американский PMI остается ниже этого уровня уже семь месяцев. Деловая активность в январе продолжила падать как в промышленном секторе, так и в сфере услуг США, показали предварительные данные S&P Global. Эксперты ожидают, что ослабление экономического подъема подтолкнет Федеральную резервную систему (ФРС) к замедлению темпов повышения базовой процентной ставки.

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