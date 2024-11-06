Доллар подскочил к основным валютам в ожидании победы Трампа — Finance.ua

Доллар подскочил к основным валютам в ожидании победы Трампа
Доллар вырос после того, как Дональд Трамп вырвался вперед в президентской гонке в США. Это спровоцировало резкий рост доходности казначейских облигаций на фоне предположений о том, что его политика будет поддерживать процентные ставки в США на высоком уровне.
Об этом сообщает Bloomberg.
Рост доллара привел к снижению валютных пар по всему миру: евро, иена, австралийский доллар и швейцарский франк ослабли по меньшей мере на 1%. Потери мексиканского песо достигли отметки 3%.
В то время как фьючерсы на доллар и американские фондовые индексы растут, реакция европейских активов прямо противоположная. Фьючерсы Euro Stoxx 50 упали на 1%, а евро падает на 1,6% к доллару США, достигнув самого низкого уровня с июля.
Инвесторы говорили, что победа Трампа станет самым плохим результатом для европейских рынков из-за его намерения ограничить импорт в США. Такие сектора, как автомобилестроение, могут сильно пострадать, если Трамп продолжит вводить предлагаемые им пошлины.
Трамп пообещал снизить налоги и ввести высокие пошлины на импорт, что усугубит инфляционное давление и, вероятно, замедлит темпы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
«План Трампа по тарифам и налогам должен привести к росту инфляции и дефицита, что должно означать более высокие долгосрочные процентные ставки», — сказала Прия Мисра, управляющий портфелем JPMorgan Investment Management.
Республиканцы получили контроль над Сенатом США, что оказало им мощные рычаги влияния в будущих важных налоговых и расходных битвах.
По последним данным, Трамп уже получил 247 голосов избирателей из необходимых 270, вице-президент Камала Гаррис — 214.
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