Доллар подскочил к основным валютам в ожидании победы Трампа — Finance.ua

Доллар подскочил к основным валютам в ожидании победы Трампа Сегодня 10:30 — Валюта

Доллар подскочил к основным валютам в ожидании победы Трампа

Доллар вырос после того, как Дональд Трамп вырвался вперед в президентской гонке в США. Это спровоцировало резкий рост доходности казначейских облигаций на фоне предположений о том, что его политика будет поддерживать процентные ставки в США на высоком уровне.

Об этом сообщает Bloomberg.

Рост доллара привел к снижению валютных пар по всему миру: евро, иена, австралийский доллар и швейцарский франк ослабли по меньшей мере на 1%. Потери мексиканского песо достигли отметки 3%.

В то время как фьючерсы на доллар и американские фондовые индексы растут, реакция европейских активов прямо противоположная. Фьючерсы Euro Stoxx 50 упали на 1%, а евро падает на 1,6% к доллару США, достигнув самого низкого уровня с июля.

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Инвесторы говорили, что победа Трампа станет самым плохим результатом для европейских рынков из-за его намерения ограничить импорт в США. Такие сектора, как автомобилестроение, могут сильно пострадать, если Трамп продолжит вводить предлагаемые им пошлины.

Трамп пообещал снизить налоги и ввести высокие пошлины на импорт, что усугубит инфляционное давление и, вероятно, замедлит темпы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

«План Трампа по тарифам и налогам должен привести к росту инфляции и дефицита, что должно означать более высокие долгосрочные процентные ставки», — сказала Прия Мисра, управляющий портфелем JPMorgan Investment Management.

Республиканцы получили контроль над Сенатом США, что оказало им мощные рычаги влияния в будущих важных налоговых и расходных битвах.

По последним данным, Трамп уже получил 247 голосов избирателей из необходимых 270, вице-президент Камала Гаррис — 214.

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