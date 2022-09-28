Доллар поднялся до нового 20-летнего максимума, фунт и евро падают до минимумов: причины — Finance.ua

Доллар поднялся до нового 20-летнего максимума, фунт и евро падают до минимумов: причины Сегодня 11:32 — Валюта

Доллар поднялся до нового 20-летнего максимума, фунт и евро падают до минимумов: причины

Нервные финансовые рынки подтолкнули доллар США к новому маскимуму за два десятилетия в среду, поскольку рост глобальных процентных ставок подпитывал обеспокоенность по поводу рецессии.

Об этом пишет Reuters.

В то же время фунт стерлингов упал почти до исторического минимума из-за опасений планов радикального снижения налогов в Британии.

Индекс доллара США по отношению к корзине основных валют поднялся примерно на 0,5%, достигнув нового максимума в 114,70 на азиатских торгах.

Почему доллар растет?

Постоянный рост курса доллара произошел в тот момент, когда доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с 2010 года выросла до 4%, превысив 4,004%. Двухлетняя доходность составила 4,2891%.

«Это сочетание влияния из Великобритании... где доходность золота стала баллистической. И это перекинулось на другие рынки облигаций, поэтому есть немного эффекта рикошета. И, конечно, это происходит на фоне очень решительного сообщения ФРС сделать все возможное, чтобы снизить инфляцию», — сказал валютный стратег в Банке Сингапура Мо Сионг Сим.

Федеральная резервная система возглавила глобальную борьбу со стремительной инфляцией, недавно став еще более агрессивной, сигнализируя о дальнейшем значительном повышении ставок.

Фунт стерлингов упал на 0,95% до 1,06345 дол. Он все еще несет серьезные потери после падения до исторического минимума в $1,0327 в начале недели.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил вечером, что центральный банк, вероятно, даст «значительный политический ответ» на масштабные планы министра финансов Кваси Квартенга по снижению налогов.

Но он добавил, что центральный банк хочет дождаться своего следующего запланированного заседания в ноябре, прежде чем сделать свой шаг, отменив рыночные спекуляции потенциального повышения процентной ставки между заседаниями.

«В ближайшей перспективе я думаю, что фунт будет оставаться достаточно слабым», — сказала Кэрол Конг, старший юрист по международной экономике и валютной стратегии Банка Содружества Австралии.

«По сути это кризис доверия. Разрешать это будет правительство Британии, а не Банк Англии», — добавила она.

Что с другими валютами:

Укрепление доллара подтолкнуло другие валюты к многолетним минимумам в среду, при этом австралийский доллар упал на 0,8% и достиг минимума в 0,6381 доллара, что является самым низким показателем с мая 2020 года.

упал на 0,8% и достиг минимума в 0,6381 доллара, что является самым низким показателем с мая 2020 года. Китайский юань упал до 7,2350 доллара, что является самым низким уровнем с момента появления таких данных в 2011 году.



упал до 7,2350 доллара, что является самым низким уровнем с момента появления таких данных в 2011 году. Евро потерял 0,45%, опустившись до 0,9550 доллара, недалеко от своего последнего 20-летнего минимума в 0,9528 доллара, а вспышка газового кризиса в еврозоне добавила мрачных перспектив для евро.



Економічна Правда По материалам:

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