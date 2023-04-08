Доллар — по 37 гривен. Стоит ли покупать валюту, пока она дешевая Сегодня 14:28 — Валюта

Доллар — по 37 гривен. Стоит ли покупать валюту, пока она дешевая

Сейчас американскую валюту банки продают за 37,2-37,9 UAH/USD, а покупают за 36,6-36,8 UAH/USD. То есть наличный курс продолжает приближаться к официальному курсу НБУ, который с июля 2022 года составляет 36,57 UAH/USD.

Об этом пишет Фокус.

Как рассказывает Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, объемы финансирования Украины от международных доноров несколько превысят дефицит на валютном рынке в течение 2023 года, а уровень резервов НБУ на конец года составит более $30 млрд, что является достаточно комфортным показателем, эквивалентным 19% ВВП. Соответственно, в течение года у Нацбанка будет достаточное пространство для маневра на валютном рынке.

Эксперты называют следующие факторы укрепления гривны на наличном рынке:

подготовка аграриев к сезону;

снижение давления на наличный рынок благодаря трехмесячным валютным депозитам;

прикрытие «онлайн-казино», которые, по словам экспертов, имели влияние на валютный наличный спрос;

спад в теневой и реальной экономике, в результате чего также уменьшился спрос на валюту.

«Возможности для дальнейшего укрепления гривны на наличном рынке очень ограничены. Курс вплотную приблизился к стоимости безналичных долларов в банках с размещением на депозите — 37,2-37,45 UAH/USD, и это приведет к перетеканию спроса на наличный рынок, сдержит дальнейшее укрепление гривны и, возможно, спровоцирует временный рост курса», — предупреждает Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

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Пока идет война с агрессором, никаких уверенных прогнозов предоставить не могут ни отечественные эксперты, ни международные организации. Да и пересматривать прошлые прогнозы никто не торопится.

«Сохранение текущего фиксированного курса будет значительно способствовать снижению инфляции. Однако текущий фиксированный курс обуславливает огромный устойчивый дефицит на валютном рынке. Поэтому мы считаем, что НБУ будет сохранять текущий курс гривны к доллару США по крайней мере до конца третьего квартала 2023 года, но может ослабить его на 10% [до 40,23 UAH/USD] в конце года», — объясняет Ваврищук. По его мнению, финальное решение НБУ будет в значительной степени зависеть от ожиданий объемов международной финансовой помощи на 2024 год.

По словам Антона Куринного, дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка , несмотря на то, что пока ситуация стабильная и наличная гривна укрепляется, к концу года ожидают официальный курс НБУ около 40-42 UAH/USD, а наличный — ориентировочно 42-44 UAH/USD.

До конца года вполне вероятно возвращение валютного рынка к уровням осени-зимы 2022-го. Так что покупать валюту, если были такие планы, самое время, пока гривна укрепила свои позиции.

Фокус По материалам:

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