Доллар начнет падать: аналитик рассказал, когда ожидать укрепления гривны — Finance.ua

Доллар начнет падать: аналитик рассказал, когда ожидать укрепления гривны

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Доллар начнет падать: аналитик рассказал, когда ожидать укрепления гривны

После того как Нацбанк отменил ограничения по курсу доллара, в обменниках доллар упал с 38 до 35,5 гривны. А в ближайшее время он снизится еще ниже — пойдет к рыночному консенсусу.

Экономист и финансовый аналитик Виталий Шапран в комментарии «РБК-Украина» сообщил, что через несколько недель курс будет направляться до отметки 33,0 гривны за доллар.

Как отметил аналитик, ограничение НБУ по курсу доллара носило сугубо временный характер, ведь была необходимость оградить население от спекуляций, которые могли быть на фоне войны. При этом Шапран указывает, что барьер в 10% потерял свою актуальность уже почти месяц как.

«Нужно понимать, что наличный рынок — это производное от безналичного межбанка. Выход банков на рынок кардинально изменил ситуацию, потому что именно банки могут менять свой безналичный доллар и евро на наличные и наполнять ими кассы. А поскольку наличный рынок по сравнению с безналичным очень небольшой по объемам, то присутствие банков автоматически сбило спекулятивные настроения», — отметил экономист.

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Что касается ситуации на этот момент, то карточный курс банков и наличный стали сближаться. Теперь небанковские обменные компании начали снижать курс доллара и евро по отношению к гривне. При этом экономист добавил, что процесс сближения происходит медленно, но это нормальная ситуация для рынка.

«По моему личному экспертному мнению, если не будет негативных новостей от наших зарубежных доноров или с фронтов, то наличный курс продажи доллара в ближайшие недели будет направляться к отметке 33,0 грн за доллар, это примерно тот рыночный консенсус, который уже сложился у банков по карточным курсам», — отметил Шапран.

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