Доллар может вырасти до 41 гривны через месяц-полтора, — экономист Сегодня 14:00 — Валюта

Доллар может вырасти до 41 гривны через месяц-полтора, — экономист

Курс доллара может вырасти до 41 гривны в ближайший месяц или полтора. Такое мнение высказал экономист Александр Савченко в эфире «Утро. LIVE».

«Любая дестабилизация — политическая, военная — она ​​нестабильно влияет на курс — вроде бы второстепенные, но очень мощные факторы. Первый фактор — это экспорт-импорт, и действительно курс доллара у нас занижен. Почему? Потому что мы получаем беспрецедентную помощь Запада и благодаря этой помощи мы держим столь высокий курс гривны . Если бы не было этой помощи, то цифра курса была бы другая», — сказал Савченко.

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По его словам, при этом такой слабый доллар ведет к тому, что импорт в Украину беспрецедентно растет и значительно превышает экспорт, что неправильно.

Экономист предположил, что есть координационное сбалансированное решение Минфина и НБУ немного опустить курс гривны для сбалансирования экспорта и импорта.

«И еще — по моему мнению, это самое главное — пополнить бюджет. Ведь за счет девальвации растут поступления в бюджет. Этот фактор тоже влияет, и, я думаю, где-то до 41 они доведут этот курс в течение месяца-полтора», — отметил Савченко.

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В последнее время в Украине наблюдается девальвация гривны: недавно курс доллара впервые пересек отметку в 40 гривен и продолжает дорожать. В частности, на среду, 29 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 40,40 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что падение национальной валюты полностью контролируется Национальным банком Украины. По его мнению, сейчас речь идет о контролируемой НБУ девальвации гривны — в пределах, которые определяет Нацбанк.

УНІАН По материалам:

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