Доллар может вырасти до 41 гривны через месяц-полтора, — экономист — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доллар может вырасти до 41 гривны через месяц-полтора, — экономист

Валюта
80
Доллар может вырасти до 41 гривны через месяц-полтора, — экономист
Доллар может вырасти до 41 гривны через месяц-полтора, — экономист
Курс доллара может вырасти до 41 гривны в ближайший месяц или полтора. Такое мнение высказал экономист Александр Савченко в эфире «Утро. LIVE».
«Любая дестабилизация — политическая, военная — она ​​нестабильно влияет на курс — вроде бы второстепенные, но очень мощные факторы. Первый фактор — это экспорт-импорт, и действительно курс доллара у нас занижен. Почему? Потому что мы получаем беспрецедентную помощь Запада и благодаря этой помощи мы держим столь высокий курс гривны. Если бы не было этой помощи, то цифра курса была бы другая», — сказал Савченко.
Читайте также
По его словам, при этом такой слабый доллар ведет к тому, что импорт в Украину беспрецедентно растет и значительно превышает экспорт, что неправильно.
Экономист предположил, что есть координационное сбалансированное решение Минфина и НБУ немного опустить курс гривны для сбалансирования экспорта и импорта.
«И еще — по моему мнению, это самое главное — пополнить бюджет. Ведь за счет девальвации растут поступления в бюджет. Этот фактор тоже влияет, и, я думаю, где-то до 41 они доведут этот курс в течение месяца-полтора», — отметил Савченко.
Читайте также
В последнее время в Украине наблюдается девальвация гривны: недавно курс доллара впервые пересек отметку в 40 гривен и продолжает дорожать. В частности, на среду, 29 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 40,40 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что падение национальной валюты полностью контролируется Национальным банком Украины. По его мнению, сейчас речь идет о контролируемой НБУ девальвации гривны — в пределах, которые определяет Нацбанк.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.