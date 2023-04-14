Доллар может подскочить до 45 гривен — мнение эксперта Сегодня 12:04 — Валюта

До конца 2023 года курс доллара в Украине может быть на уровне от 36 до даже 45 гривен. Такое мнение высказал в интервью ТСН профессор, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

«Мой прогноз следующий: гривна до конца года будет от 36 до 45 гривен за доллар, где-то в таком коридоре», — сказал эксперт.

Он отметил, что реальный курс будет зависеть от правильной экономической политики, помощи западных партнеров и успехов на фронте.

«Эти три важных фактора будут формировать реальный курс доллара до конца года», — резюмировал специалист.

УНІАН По материалам:

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