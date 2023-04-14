Доллар может подскочить до 45 гривен — мнение эксперта
До конца 2023 года курс доллара в Украине может быть на уровне от 36 до даже 45 гривен. Такое мнение высказал в интервью ТСН профессор, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.
«Мой прогноз следующий: гривна до конца года будет от 36 до 45 гривен за доллар, где-то в таком коридоре», — сказал эксперт.
Он отметил, что реальный курс будет зависеть от правильной экономической политики, помощи западных партнеров и успехов на фронте.
«Эти три важных фактора будут формировать реальный курс доллара до конца года», — резюмировал специалист.
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