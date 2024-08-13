Доллар, банковские депозиты и ОВГЗ: глава НБУ сравнил привлекательность вкладов — Finance.ua

Доллар, банковские депозиты и ОВГЗ: глава НБУ сравнил привлекательность вкладов Сегодня 16:02 — Кредит&Депозит

Доллар, банковские депозиты и ОВГЗ: глава НБУ сравнил привлекательность вкладов

Украинцы, которые год назад вложили свои сбережения не в доллары, а в депозиты или ОВГЗ, ничего не потеряли. НБУ будет предпринимать шаги, чтобы гривневые инструменты оставались привлекательными.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в интервью изданию « Экономическая правда ».

«Если хотите оценить привлекательность гривны к доллару, то нужно по крайней мере брать ставки и курс за одинаковый период. За последний год официальный курс гривны снизился на 12,5%. Курс на наличном рынке — на 11,1%. Ставки по депозитам во многих банках год назад составляли 15% и выше. За ОВГЗ — 16,5%-20%.

Как отметил Пышный, привлекательность гривны следует рассматривать через призму защиты гривневых сбережений от инфляции. Это необходимо, чтобы снимать давление на валютном рынке.

«Мы должны поддерживать привлекательность гривневых активов, то есть такую ​​доходность, которая будет покрывать инфляцию и инфляционные ожидания, что дает чувство защищенности», — сказал глава НБУ.

По его словам, сегодня реальная доходность гривневых активов — и депозитов, и облигаций внутреннего государственного займа — остается в позитивной плоскости.

Сейчас ставки по гривневым депозитам в среднем составляют 12,9%. После налогообложения — 10,3%. Прогноз инфляции на этот год — 8,5%, на следующий — 6,6%.

«Мы также смотрим на разные ожидания по инфляции на следующие 12 месяцев — они колеблются в пределах 7−9%. То есть, средняя ставка депозитов обеспечивает защиту гривневых сбережений для населения», — рассказал глава НБУ.

То же касается государственных облигаций, ставки по которым колеблются в пределах 12,6% - 17,4%.

«Там нет налогообложения, поэтому этот актив еще более привлекателен», — добавил.

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