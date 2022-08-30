Долг и инфляция: "молот и наковальня" для ЕЦБ? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Долг и инфляция: "молот и наковальня" для ЕЦБ? Сегодня 11:37 — Валюта

Риск долгового кризиса в Европе растет на глазах. В понедельник идут активные распродажи европейского долга. Цены на облигации падают, а их доходность — растет. ЕЦБ «разрывается» между «тремя огнями»: инфляцией, долговым кризисом и рецессией. Судя по всему, регулятор точно не понимает, какой «пожар» тушить первым. По мнению нескольких членов Совета ЕЦБ, увеличение учетной ставки в июле не смогло сдержать рост инфляции. Рецессия, энергетический кризис и геополитический кризис — факторы, играющие против агрессивного повышения ставок. Но и инфляция в ЕС сейчас более чем вчетверо превышает целевой показатель и имеет все шансы вырасти до двузначных цифр. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Доходность по 10-летним гособлигациям Италии (%). Источник: bloomberg.com

У ЕЦБ был план: продавать бонды наиболее стабильных стран еврозоны (в частности, Германии) и покупать гособлигации уязвимых (Греции, Италии и т. д.), доходность которых и так слишком высока. С этой целью ЕЦБ хотел снизить спреды между доходностью облигаций разных стран. Доходность по итальянским гособлигациям уже подходит к критическим отметкам. Судя по инфляции в еврозоне, ЕЦБ придется значительно поднимать учетную ставку, что приведет к росту доходности бондов. В таком случае долговой кризис уже не кажется чем-то невероятным.

Инфляция в ЕС (%). Источник: tradingeconomics.com

По факту ЕЦБ утратил доверие и никаких инструментов у него не осталось. Есть только «печатный станок», с помощью которого можно финансировать нарастающий дефицит в еврозоне, однако тогда инфляция может стать двузначной и «бегство» капитала в США лишь усилится. Без эмиссии финансирование стран Южной Европы не представляется возможным. Но если у самой Германии будут проблемы, то функционирование недавно «изобретенной» схемы по финансированию стран Южной Европы не сработает.

Ближайшие месяцы станут определяющими для единой европейской валюты. Пока нет даже каких-то отдаленных намеков на то, что ситуация сможет выправиться. Учитывая, что «газовая война» еще только начинается, нетрудно представить, что может произойти с экономикой ЕС ближе к зиме.

RoboForex По материалам:

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