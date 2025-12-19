Долги пожирают «железную дорогу рф» Сегодня 20:20

Правительство России приказало «Российской железной дороге» продать 62-этажный небоскреб в центре Москвы. Это решение должно помочь железнодорожному монополисту погасить часть долга в 50 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters

Государственная компания «Российские железные дороги», в которой работает около 700 000 человек, пострадала от падения доходов на фоне резкого замедления военной экономики россии, тогда как расходы на обслуживание долга резко возросли из-за самых высоких процентных ставок за последние 20 лет.

Вариант продажи «Московских башен», являющихся частью «Москва-Сити» — кластера небоскребов на берегу Москвы-реки, обсуждался на правительственном заседании на прошлой неделе, сообщил Reuters источник. Было принято решение, что «РЖД» должна продать небоскреб, чтобы погасить часть своего долга и избежать значительного повышения цен на грузовые перевозки.

Один из источников сказал, что «РЖД» поручено продать здание не ниже цены покупки в 2024 году, которая, по данным российских СМИ, составляла 193,1 млрд рублей (2,42 млрд долларов).

Продажа могла бы помочь сократить часть долга «РЖД», если удастся найти покупателя в условиях значительного замедления роста российской экономики, который в этом году составит 1,0% по сравнению с 4,3% в 2024 году.

По словам одного из источников, решение относительно других мер, включая повышение цен на грузовые перевозки, реструктуризацию долга, государственные субсидии и сокращение или отсрочку уплаты налогов, пока не принято.

При этом вариант конвертации части банковского долга в акции по-прежнему находится на столе переговоров, добавил источник. РЖД, Минфин и Центробанк россии должны обсудить возможность конвертации на срок до трех лет с опционом обратного выкупа под финансовые гарантии Министерства финансов.

