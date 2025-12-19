0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Долги пожирают «железную дорогу рф»

25
Долги пожирают «железную дорогу рф»
Долги пожирают «железную дорогу рф»
Правительство России приказало «Российской железной дороге» продать 62-этажный небоскреб в центре Москвы. Это решение должно помочь железнодорожному монополисту погасить часть долга в 50 миллиардов долларов.
Об этом пишет Reuters.
Государственная компания «Российские железные дороги», в которой работает около 700 000 человек, пострадала от падения доходов на фоне резкого замедления военной экономики россии, тогда как расходы на обслуживание долга резко возросли из-за самых высоких процентных ставок за последние 20 лет.
Вариант продажи «Московских башен», являющихся частью «Москва-Сити» — кластера небоскребов на берегу Москвы-реки, обсуждался на правительственном заседании на прошлой неделе, сообщил Reuters источник. Было принято решение, что «РЖД» должна продать небоскреб, чтобы погасить часть своего долга и избежать значительного повышения цен на грузовые перевозки.
Один из источников сказал, что «РЖД» поручено продать здание не ниже цены покупки в 2024 году, которая, по данным российских СМИ, составляла 193,1 млрд рублей (2,42 млрд долларов).
Продажа могла бы помочь сократить часть долга «РЖД», если удастся найти покупателя в условиях значительного замедления роста российской экономики, который в этом году составит 1,0% по сравнению с 4,3% в 2024 году.
По словам одного из источников, решение относительно других мер, включая повышение цен на грузовые перевозки, реструктуризацию долга, государственные субсидии и сокращение или отсрочку уплаты налогов, пока не принято.
При этом вариант конвертации части банковского долга в акции по-прежнему находится на столе переговоров, добавил источник. РЖД, Минфин и Центробанк россии должны обсудить возможность конвертации на срок до трех лет с опционом обратного выкупа под финансовые гарантии Министерства финансов.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems