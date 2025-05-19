Долги перед шахтерами за полгода снизились на 28% — Finance.ua
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Долги перед шахтерами за полгода снизились на 28%

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Задолженность по заработной плате перед работниками государственных предприятий за последние шесть месяцев сократилась на 28% - с 2,5 млрд грн до 1,8 млрд грн, сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.
«Еще шесть месяцев назад задолженность по зарплате шахтерам госпредприятий составляла 2,5 млрд грн. Благодаря вашим персональным усилиям (премьер-министра Дениса Шмыгаля. — Ред.), Министерству энергетики, отдельным депутатам задолженность сократилась до 1,8 млрд грн», — сказал Волынец во время «Часа вопросов» к правительству в пятницу, говорится в стенограмме заседания Рады на ее сайте.
В то же время он обратил внимание на инициативу о перераспределении 240 млн грн, предусмотренных в госбюджете на зарплаты шахтерам. По его словам, такие намерения осуществляет первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко при поддержке министра финансов Сергея Марченко и Министерства развития общин и территорий.
Глава правительства со своей стороны заверил, что государство выплатит шахтерам все причитающиеся им средства.
«Все обязательства по выплатам зарплат шахтерам государство выполняло и будет выполнять. Важно, чтобы на местах руководители предприятий также выдерживали свои обязательства. Мы с вами это знаем и уже не первый год с этим работаем, и как-то нам удавалось всегда находить общий язык. Соответственно при перераспределении средств принимаются очень объективные решения. И мы не двигаем средства, причитающиеся для выплат шахтерам», — уверил Шмыгаль.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, ситуация с выплатами на предприятиях угольной отрасли кардинально улучшилась, и заработная плата выплачивается уже с авансовыми платежами.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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